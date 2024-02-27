قطر تخطط لزيادة جديدة في إنتاج الغاز وسط انهيار الأسعار العالمية

تعتزم قطر زيادة انتاج الغاز الطبيعي رغم الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة،د.

وذلك في رهان طويل الأجل على ارتفاع الطلب على الوقود الأقل تلويثا في أوروبا وآسيا، وفق ما ذكرت صحيفة سايبريس ميل.



قال رئيس شركة قطر للطاقة سعد الكعبي يوم الأحد إن التوسع الجديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال ستضيف 16 مليون طن متري سنويا إلى خططها التوسعية، ليصل إجمالي الطاقة إلى 142 مليون طن سنويا.



ويأتي الإعلان القطري في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريبًا، حيث أدت درجات الحرارة الأعلى من المعتاد خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي إلى انخفاض الطلب.



ويتم تبريد الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى سائل، مما يقلل من حجمه للسماح بنقله عن طريق السفن.



ووفق ما أفادت به بورصة لندن، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 5% لتتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.



وافتتحت العقود الآجلة (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 1360.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 7%).

وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز 1335.2 دولارا (+ 5%).

تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1271.2 دولار لكل ألف متر مكعب.



تجاوز معدل ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض، 95%، وفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "GIE".



واعتبارا من 2 نوفمبر، ارتفعت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية إلى 95.02%، ب 6 نقاط مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية.

