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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف عن الفاعل وراء تخريب كابل "سيكوم" تحت البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" عن خلل في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر ما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا.

أضافت الشركة أن جزءا من  الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر توقف عن العمل ما أثر على تدفق المعلومات بين إفريقيا وأوروبا.

وحول هذا كشفت مصادر لـشبكة سكاي نيوز عربية أن الحوثيين هم من وراء تخريب  خط كابل بحري للاتصالات في البحر الأحمر .

وذكرت أن العملية الحوثية جرت بتخريب الكابل والذي يقع في القاع قبالة سواحل اليمن حيث يربط خط الإمداد بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا.

وكشفت المصادر أن 4 كابلات للاتصالات  تعرضت للتخريب، وأن عملية الإصلاح قد تصل إلى 8 أسابيع.

ولم يصدر إعلان من الحوثيين حول ذلك.

وأكدت جماعة الحوثي مرات عدة أنها تستهدف من يدعم الاحتلال وأنها تجابه بريطانيا وأمريكا والاحتلال وليس لها غرض من الإضرار بالأمن البحري لكنها ستوقف كل السفن العابرة نحو الاحتلال.

سيكوم البحر الأحمر الحوثيين

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