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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال : إيران صارت قريبة من القنبلة النووية

صدى البلد

ذكرت صحيفة  وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران صارت قريبة من القنبلة النووية.

 

نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران تحتاج نحو أسبوعين لتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب لصنع أسلحة نووية.


أفادت “رويترز”، بانخفاض مخزون إيران من اليورانيوم خلال الفترة الماضية استنادًا إلى تقارير دولية.

 

وبحسب ما كشفت رويترز عن تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تقلص قليلا لأقل من  60% كنسبة تخصيب.

وفي الأشهر  الماضية ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب .

وبلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير 5525,5 كيلوجرام مقابل 4486,8 كيلوجرام في نهاية أكتوبر، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المتفق عليه دوليًا في عام 2015 .

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