محافظ بنك إسرائيل يحذر من توسع الحرب.. تداعيات كبيرة

حذر محافظ بنك إسرائيل من توسع نطاق الحرب، ذاكرا أن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين وأن اتساع نطاق القتال في الشمال سيكون له تداعيات أكبر على الاقتصاد.



أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة ثابتة يوم الإثنين بعد أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير متبعا نهجا حذرا حتى مع ضعف الاقتصاد نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وانقسم المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل القرار، حيث توقع سبعة عدم اتخاذ أي خطوة وتوقع سبعة تخفيضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس.

أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.5%.

قبل خفض يناير، رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية



انخفض معدل التضخم في إسرائيل إلى 2.6% في يناير، ضمن النطاق السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 19.4% سنويًا في الربع الرابع، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو قدره 2%.