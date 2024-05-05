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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ادعولي تكون آخر الآلام.. أرملة لينين الرملي تعلن عن إجراء عملية جراحية صعبة

صدى البلد

طالبت الكاتبة القديرة فاطمة المعدول أرملة الكاتب المسرحى والسيناريست الكبير لينين الرملي، متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالدعاء لها، خاصة وأنها تعانى منذ فترة من مرض وصفته من قبل بالصعب، حيث كتبت منذ قليل:"غدا إلى دار الفؤاد عملية تانى، والنبى تدعو لى تكون آخر الآلام".

 

وكانت الكاتبة فاطمة المعدول، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى شهر يناير الماضى:"منذ نصف ساعة: فاجأني مرض صعب سبب لي الذعر والخوف! وأجريت عملية صعبة! وخرجت بألم لا يحتمل!.. ولم يكن لدي أي أمل في الشفاء أو الحياة".

 

وأضافت في البوست: "ولكن سؤالكم عني وحبكم وعطفكم واهتمامكم وحتي زهوركم الذي وصلتني روائحها الجميلة في حجره مرضي اعطتني الأمل في الشفاء والحياة.. حقيقي أشكركم شكر بحجم الدنيا على حبكم وسؤالكم عني.. واعتذر عن عدم الرد لأني تحت تأثير المهدئات الشديدة وتقريبًا أنام أغلب اليوم.. أحبكم قوي ومتأسفة تعبتكوا معايا!.. حقيقي ماكنش قصدى".

 

يذكر أن الكاتبة فاطمة المعدول خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في 1970، وعينت بقصر ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1972، سافرت في 1977 في بعثة للمجر لدراسة مسرح الطفل، عملت مديرًا لقصر ثقافة الطفل في 1978، ومن ثم مدير إدارة ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1980، ومن ثم مدير عام المسرح القومي للأطفال في 1983، حتى ظلت تتدرج فى العمل المسرحى داخل مسرح الطفل.

 

لينين لينين الرملي حاله لينين الرملي فاطمة المعدول

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