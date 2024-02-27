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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عقود من الترويج للانفتاح.. سنغافورة تضييق ماليا على مستثمر له صلات بالصين

ارشيفية
ارشيفية


قالت صحف دولية إن استحضار سنغافورة  لقانون التدخل الأجنبي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحفاظ على اقتصاد شديد العولمة.


 على مدى عقود، قامت سنغافورة بتسويق نفسها باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا وعولمة في العالم لتعوض صغر مساحة أراضيها ونقص الموارد الطبيعية.
 

والآن تواجه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تحدياً جديداً بالاحتفاظ بالمكونات السحرية لنجاحها مع الاحتراز ضد التدخل الأجنبي الذي يدعوه له مثل هذا الانفتاح. 
 

استندت سنغافورة يوم الاثنين إلى قانون التدخل الأجنبي للمرة الأولى من خلال تصنيف تشان مان بينج فيليب، وهو مواطن متجنس يبلغ من العمر 59 عامًا، باعتباره "شخصًا على درجة مهمة سياسيًا"، بعد أسابيع من إعلان السلطات عن نيتها تصنيف رجل الأعمال في بند الذين يجب التعامل معهم بحذر.


وقالت وزارة الداخلية السنغافورية إن تشان، الذي ولد في هونج كونج أبدى "قابلية للتأثر بأطراف أجنبية، واستعدادا لتعزيز مصالحهم".
 

وبموجب هذا التصنيف، يُطلب من تشان الكشف سنويًا عن التبرعات السياسية التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار سنغافوري (حوالي 7400 دولار) أو أكثر التي يتلقاها، بالإضافة إلى الانتماءات الأجنبية ومزايا الهجرة.
وفي حين أن الحكومة لم تذكر الدولة التي يُزعم أن تشان يحاول تعزيزها في سنغافورة، فإن رجل الأعمال والمطور العقاري معروف بدفاعه عن الصين.

 

الاقتصاد التدخل الأجنبي التحديات السنغافورية المطور العقاري الموارد الطبيعية هونج كونج

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