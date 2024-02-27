نداء عاجل من صحة غزة إلى المؤسسات الدولية بشأن مجمع ناصر الطبي

قالت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الاسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي إلى "مكرهة صحية" نتيجة حصاره واقتحامه.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أفادت صحة غزة بأن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مجمع ناصر الطبي.

كما أشارت إلى توقف المولد ووقف الأكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وانقطاع المياه وتكدس النفايات وعدم توفر إمكانيات طبية يعيق العمل بمجمع ناصر الطبي.

وشددت على أن هناك حاجة ملحة لإخلاء أكثر من 120 مريض من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

وتابعت بالقول إن مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن.

وطالبت السلطات الصحية بالقطاع المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر الطبي.

كما دعت المؤسسات الدولية إلى الضغط على الاحتلال للافراج عن كافة الكوادر الصحية.

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 11 مج..زرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 144 على قطاع غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و 70215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن .



وأشارت صخة غزة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.