مطبخ مركزى لبيوت طلاب التعليم الفنى بمدينة الخارجة.. صور

أعلن الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد عن افتتاح أماكن تجهيز الوجبات لطلاب التعليم الفنى المقيمين بمقر بيوت الطلبة، والتأكد تطبيق جميع معايير الصحة لمراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتورة علا عز الدين مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وبحضور اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية، والتى تضمنت المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين ومحمد العديسى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وجرى تفقد المطبخ المركزى لبيوت الطلبة، والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات الصحة والسلامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان ومحافظ الوادى الجديد بضرورة متابعة التغذية المدرسية التى تقدم لأبنائنا الطلبة والطالبات فى المدارس المختلفة والمتابعة المستمرة لأماكن تجهيز الوجبات.

وقامت اللجنة بتوجيه الشكر لمديرية الشئون الصحية للمتابعة المستمرة للتغذية والحرص على أخذ العينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل للاطمئنان بصفة دائمة على صحة الطلبة والطالبات.

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