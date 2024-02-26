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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك بالدورة 16 لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بفعاليات احتفالية تكريم الفائزين بالدورة ال ١٦ لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين و المختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم.

 

وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة و جائزة خليفة الدولية و التي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات و توفير نقطة إلتقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالمياً.

كما ثمن المحافظ جهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل والتي بلغ حصاد نتائجها ل ٣ مليون نخلة حتى الآن.

ئيس مجلس الوزراء ابتكار الزراعي الامارات العربيه المتحده الأساليب العلمية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تكريم الفائزين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر جائزة خليفة الدولية دكتور محمد الزملوط دولة الإمارات العربية دولة الإمارات العربية المتحدة

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