محافظ الوادي الجديد يشارك بالدورة 16 لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بفعاليات احتفالية تكريم الفائزين بالدورة ال ١٦ لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين و المختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم.

وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة و جائزة خليفة الدولية و التي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات و توفير نقطة إلتقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالمياً.

كما ثمن المحافظ جهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل والتي بلغ حصاد نتائجها ل ٣ مليون نخلة حتى الآن.