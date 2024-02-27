معسكرات للإيواء في غزة.. مجهودات مصرية متواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

كشف محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مجهودات الدولة المصرية المستمرة لدعم الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

وقالمحمد فايز فرحات في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" مصر ركزت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف لقطاع غزة".

وتابع محمد فايز فرحات :" الجهود المصرية الضخمة لدعم الأشقاء في فلسطين تعد انعكاسا للجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقوم به الدولة المصرية على مدار الساعة ومنذ أن بدأت الأزمة في 7 أكتوبر وحتى الآن".

وأكمل محمد فايز فرحات:" الجهود المصرية في المسار الإنساني أخذت أشكالا أخرى بدأت بإقامة معسكر الإيواء الأول، ثم معسكر الإيواء الثاني، وبدء الإجراءات الخاصة بإقامة معسكر الإيواء الثالث داخل قطاع غزة".