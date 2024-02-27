الأغذية العالمي: تفشي الأمراض ونقص المياه يزيد خطر سوء التغذية لدى أطفال غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض ونقص المياه تزيد خطر سوء التغذية لدى أطفال غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

في سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أنه بعد أكثر من 4 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعاني مليون طفل في غزة من انعدام الأمن الغذائي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت يونيسيف أن المليون طفل وصبي يواجهون معضلة ضخمة في توفر الغذاء وهو ما قد يؤدي إلى كارثة صحية.

وأفادت المنظمة بأن أكثر من 95% من الأسر في غزة قلصت حصة البالغين من الطعام لضمان حصول الأطفال على وجبات أكثر.