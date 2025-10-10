نائب القصير بالبحر الأحمر يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

تعرض النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، لحادث سير صباح اليوم أثناء سيره على طريق مصر – السويس.

وقد تم نقله على الفور بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المصادر المقربة من النائب أن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن تحت المتابعة الدقيقة من الأطباء للاطمئنان على سلامته.

ونشر مكتب النائب بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه:

"الحمد لله حالته مستقرة وتحت المتابعة الدقيقة من الأطباء.

وأضاف البيان: نسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يُتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يعود قريبًا لمواصلة خدمته لأبناء دائرته .