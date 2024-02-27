أمراض معدية ومأساة متفاقمة.. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان غزة |فيديو

حذر الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بـ غزة، من خطورة تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال عائد ياغي في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية” ، "عدد الوفيات في غزة يتزايد بشكل يومي، ومن المحتمل خلال الأيام المقبلة إذا استمر هذا الوضع المأساوي، زيادة عدد الوفيات من قلة العلاج وانعدام الغذاء والمياه".

وأضاف "العدوان الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من البنية التحتية بقطاع غزة، وأسفر حتى الآن عن استشهاد 30 ألف فلسطيني من الميدانين، وإضابة أكثر من 70 ألف فلسطيني".

وتابع "الأوضاع الإنسانية مأساوية للغاية، وأنه وفقا لتقرير الأمم المتحدة يوجد أكثر من 785 ألف مواطن يعانون من مجاعة حقيقية، بالإضافة إلى 700 ألف شخص يعانون من أمراض جلدية معدية وأخرى تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، والضغط والسكر والفشل الكلوي".