أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تتحالف مع Game of Thrones.. تفاصيل

ريلمى
ريلمى
أحمد عبد القوى

 أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية المعروفة عالميًا بروحها المبتكرة، عن إطلاق الإصدار المحدود من هاتف realme 15 5G Pro Game of Thrones، بالتعاون مع Warner Bros Discovery Global Consumer Products.

ويعد هذا الإطلاق لحظة فارقة لكلا العلامتين، إذ تقدمان من خلاله هاتفًا فريدًا مستوحى من المسلسل الأسطوري الشهير Game of Thrones من إنتاج HBO، ليمنح عشّاقه تجربة لا مثيل لها.

وسيتم الكشف رسميًا عن الهاتف في 8 أكتوبر 2025 خلال فعالية خاصة تقام في Game of Thrones Studio Tour - Linen    Mills Studios في مدينة باندريدج بأيرلندا الشمالية، أحد مواقع التصوير الأصلية للمسلسل. 

ومن المنتظر أن يكون الحدث تجربة لا تُنسى، محاطة بالديكورات الحقيقية والأصلية، والأزياء الشهيرة، وقصص ما وراء الكواليس، ليشكل المكان الأمثل للكشف عن هاتف يجمع بين سحر الخيال وقوة التكنولوجيا.

ولا تقتصر هذه الشراكة على مجرد إطلاق منتج جديد، بل تعبر عن رؤية ثقافية جريئة من خلال التعاون مع واحدة من أشهر السلاسل الترفيهية في العالم، تؤكد ريلمي على روحها الإبداعية وصلتها القوية بالشباب في كل مكان. 

وتتبنى الحملة شعار Own Your Real Power، الذي يوجه رسالة مباشرة إلى جيل يواجه عالمًا سريع التغير، ويدعوه إلى التميز، والثقة بالنفس، والتعبير عن ذاته بصدق وقوة.

على مدار السنوات الماضية، أثبتت ريلمى التزامها المستمر بتجاوز الحدود التقليدية في استخدام المواد، وتصميم الهواتف، وابتكار أساليب تسويقية تواكب اهتمامات وتطلعات الشباب. ومع التوجه نحو المستقبل، تعمل العلامة التجارية على تعزيز استراتيجيتها من خلال توسيع نطاق شراكاتها العالمية، والتي تمزج بين أحدث التقنيات والأساليب السردية المؤثرة والملهمة. ومن خلال هذه الشراكات، تسعى ريلمى إلى تقديم منتجات مبتكرة، متميزة، ومليئة بالحيوية، تعكس اهتمامات الجيل الجديد وتلبي طموحاته.

قال تشيس شو، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتسويق في ريلمي:” نحن متحمسون للغاية للتعاون مع Warner Bros. Discovery Global Consumer Products لتقديم تجربة فريدة تجمع عالم Game of Thrones الأيقوني مع هاتف مصمم خصيصًا ليتفاعل مع روح الشباب. هذا التعاون لا يُعد مجرد شراكة عادية بين علامتين، بل هو انعكاس حقيقي لقدرتنا المستمرة على الابتكار في التصميم والخامات وتجارب المستخدم الموجهة للشباب. نأمل أن نُلهم الجميع للتعبير عن أنفسهم بثقة، وأن نُتيح لعدد أكبر من الناس فرصة لاكتشاف المعنى الحقيقي لشعارنا Own Your Real Power."

يقدم هاتف realme 15 Pro Game of Thrones تجربة استثنائية تنقل عالم الخيال إلى الواقع من خلال تفاصيل تصميمية مبتكرة، تتيح للمستخدمين التعبير عن انتمائهم واختيار العائلة التي يوالونها. يتميز الهاتف بواجهات استخدام مخصصة مستوحاة من عائلة ستارك وعائلة تارجارين، حيث تم تصميم الواجهة لتمنح المستخدم تجربة بصرية سينمائية، تجعل من كل تفاعل مع الهاتف تجربة فريدة وساحرة تتجاوز الاستخدام اليومي المعتاد.

ريلمى محمول جهاز

