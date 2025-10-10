تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق الطرح الجديد لوحدات سكنية في مشروع "جنة" و"سكن مصر" لعام 2025.

يأتي هذا الطرح ضمن خطط الحكومة لتوفير سكن مناسب ومتميز للمواطنين من مختلف الفئات، حيث يهدف إلى تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية بأسعار تتناسب مع دخل العديد من الشرائح.

كما يتميز الطرح الجديد بأنظمة سداد مرنة تساهم في تسهيل الحصول على السكن المناسب، بحسب وزارة الإسكان.

ما أنواع الوحدات السكنية؟

ضمن هذا الطرح، تقدم وزارة الإسكان أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في مشاريع "جنة" و"سكن مصر" في العديد من المدن الجديدة. تتنوع هذه الوحدات لتلبية احتياجات مختلفة، حيث يتم تقسيم المشاريع إلى:

مشروع "جنة": يتضمن وحدات سكنية بمواصفات عالية وتصميمات حديثة، وهي موجهة بشكل عام إلى الفئة المتوسطة إلى الفاخرة من المواطنين.

مشروع "سكن مصر": يستهدف الفئة المتوسطة، حيث يوفر وحدات سكنية بأسعار معقولة في مدن جديدة، مع التركيز على توفير بيئة سكنية متكاملة.

أسعار وحدات "جنة" و"سكن مصر"

أسعار وحدات مشروع "جنة": تتراوح بين 1.5 مليون و2.5 مليون جنيه حسب المساحة والموقع، حيث تبدأ المساحات من 100 متر مربع وتصل إلى 150 متر مربع. وتعتبر هذه الوحدات خيارًا مثاليًا للباحثين عن شقق ذات جودة عالية في مجتمع سكني متكامل.

أسعار وحدات مشروع "سكن مصر": تتراوح بين 700 ألف و1.3 مليون جنيه، مع مساحات تبدأ من 75 متر مربع وحتى 115 متر مربع. وتقدم هذه الوحدات بتصميمات حديثة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من الأسر.

مواعيد الحجز والتقديم

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية إتمام جميع إجراءات التسجيل عبر الإنترنت. يتم ذلك عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

فتح باب الحجز: يبدأ التسجيل اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025.

إغلاق باب الحجز: يُغلق باب التقديم في 15 نوفمبر 2025.

يجب على المتقدمين ملء استمارة الحجز إلكترونيًا، بالإضافة إلى سداد مقدم الحجز المطلوب.

أنظمة السداد للمواطنين

لتسهيل سداد قيمة الوحدات السكنية، تقدم وزارة الإسكان عددًا من أنظمة السداد المرنة:

نظام التمويل العقاري: يمكن للمواطنين التقديم للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، حيث يتم الحصول على تمويل بفائدة لا تتجاوز 8% مع فترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

نظام السداد المباشر: يمكن أيضًا اختيار السداد المباشر على دفعات لفترات محددة.

الشروط الأساسية للتقديم

يجب أن يستوفي المتقدمون مجموعة من الشروط الأساسية لضمان قبول طلباتهم:

الجنسية المصرية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا.

السن: يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا على الأقل.

القدرة المالية: يجب أن يتوافق دخل المتقدم أو الأسرة مع الشروط المحددة في كراسة الشروط.

عدم التخصيص في الإعلانات السابقة: يجب ألا يكون المتقدم قد تم تخصيص وحدة سكنية له في الإعلانات السابقة.

المستندات المطلوبة للتقديم

لإكمال عملية الحجز بنجاح، يجب على المتقدمين تجهيز المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) للمتقدم والزوج/الزوجة.

مفردات مرتب أو شهادة دخل حديثة معتمدة.

إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

مستندات الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.