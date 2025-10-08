وزير الإسكان يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون في مجال الاستثمار السياحي

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون في مجال الاستثمار السياحي، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء، بالترحيب بالدكتور بندر بن فهد آل فهيد، والوفد المرافق له، مؤكدًا أنه أصبح لدينا فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة الواعدة بالمدن الجديدة والمناطق التي تم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.

تيسيرات لكل المستثمرين الجادين

وأشار الوزير، إلى أنه يتم العمل من خلال آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وإتاحتها من خلال منصة إلكترونية، بجانب آليه للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وإنشاء وحدة لكبار المستثمرين، مؤكدًا حرصه على توفير كل الدعم والتيسيرات لكل المستثمرين الجادين، منوهًا إلى أن هناك أيضًا تيسيرات كبيرة يتم توفيرها للاستثمار في المجال الفندقي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، بجهود الدولة المصرية وما شهده في العاصمة الإدارية الجديدة⁠ أكبر دليل على الإنجازات المصرية في مجال التنمية العمرانية، والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين لما لها من تأثير كبير على زيادة الاستثمارات، معربًأ عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع مصر، ومشيدا بما حققته مصر من نجاحات على صعيد تطوير البنية السياحية.

⁠

وتناول اللقاء، عرضًا لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة، وخصوصًا الاستثمار الفندقي، حيث تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومنظمة السياحة العربية، لتعزيز التعاون المشترك وبحث كافة التفاصيل الخاصة بعدد من الفرص الاستثمارية.