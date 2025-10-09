قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور والميادين بـ القاهرة الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

عقب اجتماعه برؤساء أجهزة مدن شرق القاهرة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة. 

وتابع وزير الإسكان أعمال رفع كفاءه طريق التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة بطول ١٠.٦٠٠ كم من نفق باقى زكى حتى ميدان جيبوتى، كما تشمل أعمال التطوير ميدان ٣٠ يونيو، وميدان جيبوتى.

كما تفقد وزير الإسكان الأعمال الجارية بتطوير عدد من الميادين بالمحاور الرىيسية بمدينة القاهرة الجديدة.

 وفي هذا الإطار، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة رفع المخلفات أولاً بأول بمناطق صيانة الطرق والإنشاءات المطلة على المحاور للحفاظ على الصورة البصرية.

بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزراعات المطلة على جانبي الطرق وبالجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي التي تم تخصيصها على الطرق وطرح الشاغر من تلك الأراضي.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان صيانة الطرق والإنشاءات

