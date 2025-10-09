وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن مصر ومحطة صرف بمدينة القاهرة الجديدة

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، ومحطة رفع صرف صحى امتداد جنوب المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وخلال تفقده لمشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، اطلع المهندس شريف الشربيني، على الموقف التنفيذي للمشروع وعدد الوحدات التي تم تسليمها والمتبقي، وفقا لخطة التسليم.

والتقى المهندس شريف الشربيني خلال الجولة، عددا من السكان الحاجزين في المشروع مطالبين بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع المحيط بالمشروع، حيث استجاب الوزير واصطحبهم لتفقد المنطقة، موجها رئيس جهاز المدينة بتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بهم، كما وجه الوزير بدفع الأعمال في عدد من المناطق وتكثيف العمالة والإنتهاء من أعمال الطرق والمسطحات، وإضاءة المناطق التي قام الحاجزون بالسكن بها.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من مشروعات الخدمات وتلافي الملاحظات، بهدف تسليم الوحدات في المواعيد المقررة، وتوفير مختلف سبل الراحة للقاطنين بالمشروعات والمنتقلين للسكن.

وخلال الجولة، أوضح المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض يتكون من 364 عمارة "المنطقة الاولي 196 عمارة، المنطقة الثانية 149عمارة، المنطقة الثالثة باسانسير 19عمارة"،

وأضاف أنه يوجد بالمشروع مركز طبي، وحضانة، ومشروع مدرسة تعليم اساسي، كما يجرى العمل على طرح عدة محلات بالمشروع.

وعقب تفقده مشروع سكن مصر، تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، محطة رافع صرف صحى امتداد جنوب المستثمرين، والذى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية منه مؤخراً، بطاقة تصميمية حوالى 208 آلاف م3/يوم، موجها بالمتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح عن المشروع، حيث تبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية للمحطة شاملة المرحلة الثانية، حوالى ٤١٤ ألف م3/يوم، كما تفقد غرفة التحكم بمكونات المحطة.

