قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: استكمال حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدن الجديدة

وزير الاسكان
وزير الاسكان
آية الجارحي

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدداً من أجهزة المدن الجديدة، استكملوا تنفيذ حملات مواجهة الظواهر العشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، بجانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمرافق العامة بتلك المدن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، والذي ركز على أهمية الارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدن الجديدة وتنمية الموارد.

وشملت الحملات وأعمال التطوير مدن الشروق، والقاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والعبور، والشيخ زايد، وبدر، وعدة مدن أخرى، وهناك متابعة دورية لمواصلة تلك الجهود.

وفي السياق ذاته، قام مسئولو جهاز مدينة الشروق، بالمرور على أعمال رفع كفاءة الطرق، وصيانة الكهرباء، وتطوير الجزر والميادين، وأعمال النظافة بعدة مناطق بالمدينة لتعزيز المظهر الجمالي للمدينة، كما شن الجهاز حملة مكبرة في منطقة الإسكان المتميز.

وواصل جهاز مدينة العبور، أعمال التطوير بمختلف المناطق بالمدينة، بجانب شن حملات مكبرة لضبط الأسواق وتنفيذ قرارات الإزالة والغلق وخلال المرور الميداني بعدد من الأحياء (الحي الأول – حي الشباب – الحي التاسع – الحي الترفيهي)، تم رصد عدة مخالفات بجانب تنفيذ (4) قرارات إزالة بالحي الأول، و (27) إزالة فورية لإشغالات بالمنطقة الصناعية الأولى والحي الأول.

وواصل جهاز مدينة الشيخ زايد، تنفيذ حملات مكبرة للتصدي بكل حزم لظاهرة النباشين ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة وتشوه المنظر الجمالي للأحياء ومنها: الحي الأول، الحي الثالث، الحي الثالث عشر، الحي السادس عشر، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال مخالفة بمركز خدمات الحي الثامن.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق داخل مدينة القاهرة الجديدة، قام مسئولو جهاز المدينة، بجولة تفقدية شاملة بمشروع “دار مصر” – المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، والذي يضم 376 عمارة سكنية بإجمالي نحو 9024 وحدة، تم تسليم معظمها للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع مسئولو الجهاز، مستوى النظافة العامة داخل الكمبوند، وأعمال الصيانة للطرق والأرصفة والمناطق المشتركة والمسطحات الخضراء، كما تفقد أعمال الزراعة وموقف الخدمات العامة داخل المشروع.

وشن جهاز مدينة بدر، حملات إشغالات موسعة استهدفت الحي الأول والحي الخامس بالمدينة، وأسفرت عن رفع الإشغالات من الشوارع والأرصفة، وضبط عربات مخالفة كانت تعيق حركة المارة والمركبات، وذلك في إطار خطة الجهاز المستمرة لإزالة جميع التعديات على حرم الطريق العام.

وواصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ حملاته المكثفة لإزالة المخالفات البنائية في مختلف أحياء ومناطق المدينة، وأسفرت نتائج الحملات الميدانية: عن تنفيذ عدد (19) قرار إزالة بالحي الثاني، إلى جانب عدد من الإزالات في مناطق متفرقة بالمدينة.

وأكد مسئولو أجهزة المدن مواصلة الجهود الميدانية في مواجهة أي مخالفات أو تعديات، للحفاظ على مدن منظمة، نظيفة، ومظهر يليق بمكانتها.

الاسكان مركبات التجمع الثالث مناطق مستدامه المستمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ترشيحاتنا

دواجن ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم

فقدنا عالمًا جليلاً.. محافظ كفر الشيخ ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

جانب من الحريق

إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل مخزن زيوت بشبرا الخيمة

بالصور

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد