وزير الإسكان: استكمال حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدن الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدداً من أجهزة المدن الجديدة، استكملوا تنفيذ حملات مواجهة الظواهر العشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، بجانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمرافق العامة بتلك المدن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، والذي ركز على أهمية الارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدن الجديدة وتنمية الموارد.

وشملت الحملات وأعمال التطوير مدن الشروق، والقاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والعبور، والشيخ زايد، وبدر، وعدة مدن أخرى، وهناك متابعة دورية لمواصلة تلك الجهود.

وفي السياق ذاته، قام مسئولو جهاز مدينة الشروق، بالمرور على أعمال رفع كفاءة الطرق، وصيانة الكهرباء، وتطوير الجزر والميادين، وأعمال النظافة بعدة مناطق بالمدينة لتعزيز المظهر الجمالي للمدينة، كما شن الجهاز حملة مكبرة في منطقة الإسكان المتميز.

وواصل جهاز مدينة العبور، أعمال التطوير بمختلف المناطق بالمدينة، بجانب شن حملات مكبرة لضبط الأسواق وتنفيذ قرارات الإزالة والغلق وخلال المرور الميداني بعدد من الأحياء (الحي الأول – حي الشباب – الحي التاسع – الحي الترفيهي)، تم رصد عدة مخالفات بجانب تنفيذ (4) قرارات إزالة بالحي الأول، و (27) إزالة فورية لإشغالات بالمنطقة الصناعية الأولى والحي الأول.

وواصل جهاز مدينة الشيخ زايد، تنفيذ حملات مكبرة للتصدي بكل حزم لظاهرة النباشين ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة وتشوه المنظر الجمالي للأحياء ومنها: الحي الأول، الحي الثالث، الحي الثالث عشر، الحي السادس عشر، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال مخالفة بمركز خدمات الحي الثامن.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق داخل مدينة القاهرة الجديدة، قام مسئولو جهاز المدينة، بجولة تفقدية شاملة بمشروع “دار مصر” – المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، والذي يضم 376 عمارة سكنية بإجمالي نحو 9024 وحدة، تم تسليم معظمها للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع مسئولو الجهاز، مستوى النظافة العامة داخل الكمبوند، وأعمال الصيانة للطرق والأرصفة والمناطق المشتركة والمسطحات الخضراء، كما تفقد أعمال الزراعة وموقف الخدمات العامة داخل المشروع.

وشن جهاز مدينة بدر، حملات إشغالات موسعة استهدفت الحي الأول والحي الخامس بالمدينة، وأسفرت عن رفع الإشغالات من الشوارع والأرصفة، وضبط عربات مخالفة كانت تعيق حركة المارة والمركبات، وذلك في إطار خطة الجهاز المستمرة لإزالة جميع التعديات على حرم الطريق العام.

وواصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ حملاته المكثفة لإزالة المخالفات البنائية في مختلف أحياء ومناطق المدينة، وأسفرت نتائج الحملات الميدانية: عن تنفيذ عدد (19) قرار إزالة بالحي الثاني، إلى جانب عدد من الإزالات في مناطق متفرقة بالمدينة.

وأكد مسئولو أجهزة المدن مواصلة الجهود الميدانية في مواجهة أي مخالفات أو تعديات، للحفاظ على مدن منظمة، نظيفة، ومظهر يليق بمكانتها.