وزير الإسكان يتفقد محاور وطرق مدينة الشروق

عقب جولته بمدينة القاهرة الجديدة، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية اليوم بمدينة الشروق، حيث تفقد الطرق والمحاور والميادين بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق.

وتابع المهندس شريف الشربيني كافة الأعمال التي تمت في مختلف المحاور والطرق، الميادين بدءاً من مدخل ٢ من طريق القاهرة/السويس مرورا بحي النادي، موجهًا في هذا الإطار بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، لمختلف الطرق بالمدينة وإزالة المخلفات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات خاصة في الأماكن ذات الكثافات، بجانب الاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة على المحاور التي يتم تطويرها.

وتابع الوزير خلال الجولة موقف الأراضي الشاغرة بالمدينة موجها بالمتابعة الدورية لموقف المشروعات بالأراضى التي تم تخصصها لاستغلالها الاستغلال الأمثل بمشروعات تخدم المواطنين بالمدينة وفقآ للتعاقدات الخاصة بهم، وزيادة تحسين الصورة البصرية