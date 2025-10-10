خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية

لقيت 3 شقيقات أطفال مصرعهن بقرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية أثناء استحمامهن داخل بانيو بمنزلهم.
تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع 3 شقيقات اطفال داخل حمام شقتهم بقرية كفر شنوان.
وبالانتقال تبين مصرع كلا من “ اهداء.ح ” 10 سنوات وشقيقتها مودة 5 سنوات وهدي 8 سنوات.
وتبين من التحقيقات الأولية وفاة الاطفال نتيجة اختناق الغاز أثناء استحمامهن داخل حمام منزلهم حيث وجدتهم الأسرة فاقدات الوعي داخل بانيو منزلهن.
وبنقلهن الي المستشفي تبين وفاتهم نتيجة اختناق بالغاز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.