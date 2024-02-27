بعد كهربا.. لاعب جديد خارج حسابات كولر في الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود متولي مدافع الأهلي لم يشارك سوى في 42 مباراة على مدار السنوات الماضية مع الفريق، لذلك فإن اللاعب أصبح خارج حسابات إدارة الكرة والجهاز الفني.

واضاف شبانة فى تصريحات تلفزيونية، "أن النادي سوف يعمل على ضم مدافع جديد، ومن أبرز المرشحين محمد إسماعيل مدافع زد، وأحمد حسام لاعب الجونة.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.‏

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي، مع بلدية المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الـ 10 فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.