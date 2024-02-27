أمريكا تكشف نية مجموعة السبع استخدام الأصول الروسية المجمدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة السبع لم تضع بعد استراتيجية لمصادرة أو أي استخدام آخر للأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، لكنها تعمل على ضمان أن يتماشى ذلك مع القانون الوطني والدولي.

وأوضحت يلين خلال مؤتمر صحفي في ساو باولو بالبرازيل عشية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين: "ليس لدينا استراتيجية، ولكن نريد من مجموعة السبع وحلفائنا أن يعملوا معًا، لدى الدول المختلفة مخاوف مختلفة، ونحن نريد إيجاد طريقة لإستخدام هذه الأصول بما يتوافق مع الاستثمارات المحلية والدولية والقانون الدولي، وهو أمر يمكن أن يحظى بالدعم لنا جميعا".

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أنه يمكن استخدام الأصول الروسية كضمان للاقتراض في الأسواق العالمية.

وأضافت: "فيما يتعلق بالأصول السيادية الروسية، أعتقد أن مجموعة السبع يجب أن تعمل معًا لاستكشاف عدد من الأساليب التي تم اقتراحها لإطلاق قيمتها الاقتصادية، وأحدها هو الاستيلاء على الأصول نفسها، ولكن هناك أفكار أخرى، مثل استخدامها كضمان للاقتراض من الأسواق العالمية".

وقالت يلين إن هذا "سيتطلب تشريعا، وهناك مشروع قانون معروض على الكونجرس الآن يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة في الأفكار المطروحة".

وأضافت يلين: "وأعتقد أنه في معظم دول مجموعة السبع، سيتعين اتخاذ بعض الإجراءات المحلية لجعل ذلك قانونيًا، لذا من المهم أن تعمل مجموعة السبع معًا".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "مجموعة السبع تسعى جاهدة في الوقت الحاضر إلى مصادرة الممتلكات المستولى عليها من روسيا وتحويل الأموال إلى نظام كييف.

ووفقا لها، فإن "هذا سيصبح سابقة خطيرة، وإشارة مهمة لكل من لا يزال يتعامل مع الغرب".

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى حقيقة أن مجموعة السبع تحولت إلى نوع من المقر لحرب التحالف الغربي ضد روسيا.