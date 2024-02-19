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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إيران ردا على اتهامات مجموعة السبع بتزويد روسيا بالمسيرات

إيران
إيران

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بيان مجموعة السبع الذي اتهم إيران بنقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

وقال كنعاني في بيان له: "لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لم ننقل طائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا". 

وأضاف: "على عكس إيران، فإن أولئك الذين يوجهون الاتهامات، بما في ذلك الولايات المتحدة، يستفيدون من استمرار الحرب في أوكرانيا". 

 

وتابع: "أولئك الذين يتهمون إيران، دون أن يدركوا ذلك يسيرون ضد الشعب الأوكراني"، لافتا إلى أن طهران ترفض تماما الاتهامات الواردة في بيان مجموعة السبع.

وفي 17 فبراير، وعلى هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، دعا وزراء خارجية الدول السبع إيران إلى "التوقف عن مساعدة الجيش الروسي". 

كما طالبوا جميع الدول بمنع توريد المكونات لبرامج إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية، والتي "تهدف إلى دعم المجهود الحربي الروسي".

ورفضت روسيا وإيران مرارا الاتهامات بتزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا. 

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، هذه التقارير بأنها مزيفة، مؤكدا على أن الجيش الروسي يستخدم طائرات محلية.

 

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في 17 يناير الماضي، إن طهران لم تزود موسكو قط بطائرات بدون طيار وصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا. 

وأشار إلى أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة في عام 2022، لكن بكميات قليلة وقبل أشهر قليلة من بدء العملية العسكرية. 

 

وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدورهما فرض عقوبات على إيران بزعم إرسالها طائرات بدون طيار إلى موسكو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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