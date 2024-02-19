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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران ترحب بالبيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

إيران
إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني، إن إيران تؤيد بقوة البيان الصادر خلال قمة الاتحاد الأفريقي بشأن وقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأشاد الكنعاني خلال بيان الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، داعيا إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة.

 

كما طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة للطلبات الدولية بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

 

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الختامي للقمة: " ندين الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل و نطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بـ غزة وبالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

 

كما نددت القمة الإفريقية بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة، ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، كما أدانت  الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية.

 

وطالبت برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع وبإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة.

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