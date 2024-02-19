إيران: لا نقبل ربط وقف إطلاق النار في غزة بمسألة ما بعد الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن إيران ترفض ربط وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمسألة ما بعد الحرب.

وأضاف أن "اعتراض الولايات المتحدة على مشروع القرار الجزائري حول فلسطين وتهديدها باستخدام حق النقض يؤكد نيتها عرقلة عمل المؤسسات الدولية".

وتابع كنعاني بالقول إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يهدد الشعب الفلسطيني فحسب، بل أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إن حركة حماس أبلغت إيران باستعدادها لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، مضيفًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدّة للعب دورها في هذا المسعى الإنساني المهم جداً، إلى جانب قطر وتركيا. وبطبيعة الحال، فإن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، البالغ عددهم 6000، هو ضرورة ومسؤولية أخرى للمجتمع الدولي".

وأعرب عبداللهيان عن استعداد طهران للقيام بدورها في السلام والاستقرار الإقليميين في إطار جهودها الأخيرة. وقال: "مستعدون للقيام بدور أكثر جدية".