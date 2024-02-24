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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع: نضمن تفوق أوكرانيا في القتال من أجل مستقبلها

صدى البلد

أكد قادة مجموعة الدول السبع، اليوم السبت، على استمرارهم في دعم حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس وكرروا التزامهم بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال إبرام وتنفيذ الالتزامات والترتيبات الأمنية الثنائية، على أساس الإعلان المشترك لدعم أوكرانيا الذي أقرناه في فيلنيوس في يوليو الماضي. 

وأكدوا  العمل على تكثيف مساعدتهم الأمنية لأوكرانيا وزيادة قدراتنا الإنتاجية والتوصيل لمساعدة البلاد.

وجدد قادة الدول السبع على العمل مع الحكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني في دعم أسس دولتهم الديمقراطية من خلال الإصلاحات الحيوية، وخاصة لتعزيز نظامهم القضائي وسيادة القانون، ومعالجة الفساد. 

وتشكل هذه المساعي جزءاً من المسار الذي تسلكه أوكرانيا نحو التكامل الأوروبي الأطلسي. ونحن نشيد بإنجازات أوكرانيا حتى الآن، ونرحب بالقرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا. 

ورحب بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا نحو الوفاء بشروط برنامج تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي.

وقال قادة الدول السبع في بيان اليوم، أنه سوف يقدم دعمًا ماليًا حاسمًا لأوكرانيا حتى عام 2027.

كما رحبوا بالدعم الاقتصادي الإضافي الذي وافق عليه الآخرون في سعيهم لسد الفجوة التمويلية المتبقية في أوكرانيا، بالإضافة إلى تسليم اليابان السريع لدعم ميزانيتها في الربع الأول من عام 2024 والتمويل الجديد من كندا. 

وحثوا على الموافقة على تقديم دعم إضافي لسد الفجوة المتبقية في ميزانية أوكرانيا لعام 2024.

الالتزامات الإعلان المشترك الإصلاحات الترتيبات الأمنية الاوكراني الأوكرانية

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