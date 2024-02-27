خبير تحكيم يعلق على مشاركة عمر كمال الأولى مع الأهلي

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي، على مشاركة عمر كمال أساسيًا في مباراة اليوم أمام بلدية المحلة.

وكتب “العمايرة”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "‏عمر كمال وجوده فى الباك الشمال هيساعد على معلول يأخد فترات راحة مناسبة فى المباريات المحلية".

وأعلن السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيلة الرسمية للقلعة الحمراء، لمواجهة بلدية المحلة مساء اليوم.



تشكيل الأهلي ضد بلدية المحلة اليوم في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال

الوسط: كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

الهجوم: كريم فؤاد - رضا سليم - وسام أبو علي.