عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيم يعلق على مشاركة عمر كمال الأولى مع الأهلي

صدى البلد

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي، على مشاركة عمر كمال أساسيًا في مباراة اليوم أمام بلدية المحلة.

وكتب “العمايرة”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "‏عمر كمال وجوده فى الباك الشمال هيساعد على معلول يأخد فترات راحة مناسبة فى المباريات المحلية".

وأعلن السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيلة الرسمية للقلعة الحمراء، لمواجهة بلدية المحلة مساء اليوم.


تشكيل الأهلي ضد بلدية المحلة اليوم في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال

الوسط: كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة

 

الهجوم: كريم فؤاد - رضا سليم - وسام أبو علي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

ترشيحاتنا

لازم نكمل.. ابن هاني الناظر يوجه رسالة غير متوقعة لمتابعيه

بأقل 50% عن مصر.. اعرف سعر iPhone 15 Pro Max في الإمارات

احترق منزل عمدة المزاريطة| مصير "الكبير أوي 8" من موسم رمضان 2024.. والقدر أنقذ الفنانين

تشغيل وتطوير المطارات المصرية.. ماذا يعني الدخول في شراكة استثمارية؟

أشتية: إسرائيل حولت غزة لساحة قـ.تل والقطاع يواجه كارثة إنسانية كبيرة

"إبادة جماعية".. بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد نور يؤدي مناسك العمرة.. صور

"بتمني لولادي الموت".. مقطع فيديو يوثق صرخات أب من قطاع غزة

احترس منهم.. علامات إذا ظهرت على الشخص تدل على كذبه

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ