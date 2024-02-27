زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما جديدا على نتنياهو بسبب الانتخابات المحلية

شن رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، مساء اليوم الثلاثاء، هجوما على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد نشر صورة الأخير وهو يدلي بصوته هو وزوجته سارة نتنياهو في الانتخابات المحلية الإسرائيلية.

ووجه لابيد توبيخا انتقادًا لـ نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو وكتب: "هنا شخصان آخران أدركا أنه لا توجد مشكلة في إجراء الانتخابات حتى في هذه الفترة".

واستغل لابيد، الذي يدعو حاليا إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الإسرائيلية أثناء الحرب، الانتخابات التي أجريت اليوم في جميع إسرائيل لتبرير مطالبه.

وفي وقت سابق، كتب لابيد على شبكة إكس (تويتر سابقا): "يمكن إجراء الانتخابات حتى في هذه الأيام. يجب السماح للديمقراطية بالعمل. إذا كان من الممكن إجراء انتخابات بلدية، فلا توجد مشكلة في الذهاب إلى الانتخابات الوطنية الآن".