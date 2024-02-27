نهائي كأس مصر.. صبحي يلتقي رئيس اتحاد الكرة بحضور الأهلي والزمالك والمتحدة

التقى، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، والمهندس هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك ومحمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية.

وتناول الاجتماع مناقشة أخر الاستعدادات والترتيبات لمباراة نهائي كأس مصر المرتقب، والمقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

وتوجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك علي الأجواء الإيجابية التي تسبق المباراة النهائية لكأس مصر بالسعودية، من خلال المبادرة الوطنية التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة الزمالك، وخلق أجواء رياضية تنافسية تسودها تاود والاحترام بين الطرفين.

وتناقش الدكتور أشرف صبحي مع كافة الجهات المعنية من اتحاد الكرة والنادي الأهلي ونادي الزمالك والشركة المتحدة، علي جميع الجوانب والاستعدادات، من أجل خروج نهائي تاريخي يليق بإسم الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، والتعاون المثمر مع اتحاد الكرة والمتحدة في هذا الشأن.

IMG-20240227-WA0012