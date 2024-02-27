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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة اقتصادية: سياسات الحكومة والبنك المركزي للحد من التضخم تحقق نتائج ملموسة

صدى البلد

علقت الدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، على جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلة: "معدل التضخم بدأ في التباطؤ بالفعل بنسب معقولة ونستهدف استمرار تباطؤ معدلاته بشكل أكبر، ومعدل التضخم الشهري لأكتوبر 2023 كان 1.6% فيما بلغ في نوفمبر وديسمبر 1.3 و1.4% على التوالي".

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وقالت حنان وجدي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”،: " الحوار الاقتصادي يناقض ملفات التضخم  والأسعار خاصة مع قرب دخول شهر رمضان بطبيعته المختلفة اقتصاديا واستهلاكيا للمصريين".

 

وأضافت حنان وجدي: "سياسات الحكومة والبنك المركزي للحد من معدلات التضخم، حققت نتائج ملموسة وخفضت معدلات التضخم بنسب جيدة تزامنا مع بعض القرارات، مثل قرار إعفاء سلع استراتيجية من الرسوم والتي نتج عنها تراجع أسعارها في السوق بنسب ترواحت بين 15 و25%، وهي الفول والعدس والجبن والأرز والكرونة والسكر، وكافة السلع التي تمس حياة المواطنين".

 

وأشارت إلى الاتفاق بين منتجي اللحوم والدواجن على تثبيت أسعارها في السوق، مع توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأعلاف من الخارج، وكذلك استمرار «المركزي» في سياسته النقدية التشددية، وجميعها نتج عنه كبح جماح التضخم.

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