محافظ الدقهلية يكلف التضامن الاجتماعي بتسليم مشروعات تمكين اقتصادي لعدد من الأسر

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بتسليم مشروعات تمكين اقتصادي لعدد من الأسر الأولي بالرعاية وصرف أجهزة تعويضية لعدد من الحالات ذوي القدرات الخاصة من خلال التعاون مع جمعية الأورمان والبنك الأهلي الكويتي مصر.



جاء ذلك بحضور عبد الخالق عبد العظيم مدير مكتب الأورمان بالدقهلية ،وأيات الفقي مدير الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي الكويتي "مصر" ، و ماري ملاك مدير الشمول المالي بالبنك الاهلي الكويتي ، وسلمي محمود الشافعي مدير علاقات العملاء بفرع المنصورة .



وقال " المحافظ " أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه المتواصل للأسر الأولي بالرعاية وتقديم الرعاية الكامل لهم، سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو توفير مشروعات التمكين الاقتصادي.



وثمن " مختار " دور مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان والبنك الأهلي الكويتي مصر علي تقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية سواء من خلال توفير مشروعات التمكين الاقتصادي أو صرف أجهزة تعويضية لعدد من الحالات ذوي القدرات الخاصة.



والجدير بالذكر أنه علي هامش تسليم المشروعات تم عقد ندوة تثقيفية عن الشمول المالي ضمن مبادرة التثقيف المالي ونشر الوعي بوسائل الدفع الإلكتروني .

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