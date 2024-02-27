تعليق ناري لأسامة كمال عن تجاهل حرق جندي أمريكي نفسه دعما لفلسطين

انتقد الإعلامي أسامة كمال، تغطية كبرى الصحف في العالم لحادث "الجندي الأمريكي بوشنيل" والذي أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، مستنكرا تغطية الإعلام الغربي لحادث إشعال جندي أمريكي النار في نفسه "دعمًا لغزة"، مشددًا على أن الصحفيين في الصحف الغربية نسوا أهم سؤال في الصحافة "لماذا".

وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن الجندي الأمريكي بوشنيل تحدث عن الإجابة الخاصة بلماذا أقدم على هذا في اللحظات الأخيرة من حياته، قائلا "لا حياة ولا ضمير لمن تخاطب وهو أمر لا نستغرب منه في العالم الغربي"، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض لم يعلق على حادث إشعال جندي أمريكي النار في نفسه، وذلك على الرغم أنه يعلق على أمور أخرى "أتفه".

ونوه أسامة كمال، بأن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لم يعلقوا على هذا الحادث، ولم يتم ذكر الحادث إلا في بيان القوات الجوية الأمريكية وتحدثوا عن وصية لهذا الجندي وتجاهل كل الأطراف في أمريكا أنه ردد قبل وفاته "فلسطين حرة"، قائلًا: "أهلًا بيكم في مشهد الإزدواجية الأعظم في القرن الـ21".