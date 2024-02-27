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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقص حاد في الغذاء.. أونروا تكشف حجم الكارثة الإنسانية بقطاع غزة

صدى البلد

كشفت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة، حجم المعاناة التي يعيشها أهالي سكان غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

 

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قالت إيناس حمدان في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  هناك نقصا كبيرا من المواد الغذائية المتوفرة للنازحين في المناطق الجنوبية أو الوسطى بجانب مناطق غزة والشمال التي تعاني تقريبا من مجاعة في هذه الأثناء، بالتالي الأوضاع سيئة".

أضافت إيناس حمدان:"  الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، والوقت ليس في صالح النازحين، والأوضاع الكارثية مستمرة، وهناك مخاوف كبيرة لانعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني 1 من كل 6 أطفال من نقص حاد من المواد الغذائية وسوء التغذية.

أشارت إلى أن أعداد النازحين كبيرة، وهناك حاجة ملحة وغير مسبوقة لزيادة أعداد القوافل التي تدخل إلى غزة، فالقطاع كان يستقبل قبل الحرب 500 شاحنة يوميا، تقدم الحاجات الكافية من مواد غذائية وغيرها، ولكن في هذه الأثناء ومنذ اندلاع هذه الحرب لا يتجاوز عدد الشاحنات التي تدخلا 100 شاحنة في أحسن الأحوال، وهي لا تكفي في سد الاحتياجات المتزايدة.

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