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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حركة فتح: أحداث غزة أبشع مجاعة وقعت في العصر الحديث

قصف غزة
قصف غزة

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح أن الوضع في غزة من الصعب أن يستمر بهذا الشكل حتى شهر رمضان المبارك وأنه لم تحدث مجاعة قط في فلسطين ولا حولها منذ النكبة وأن مايحدث في غزة أكبر وأبشع مجاعة حدثت في العصر الحديث .

وأضاف نزال في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن حكومة إسرائيل التي يقودها نتنياهو فقدت صوابها ويحكمها اليمين المتطرف منذ ١٩٩٦ ، وأنه يستعدي جيرانه ليبرز لهم قوته ولا يريد تهدئة الأوضاع وأن هذا الكيان على سليقة إنسانية منحرفة ويعتقدون أن زيادة العنف والقتل يعجل بقدوم يوم القيامة.

وأوضح نزال أن القيادة المصرية نجحت حتى الآن في إفشال مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطنيين وأبرزت العين الحمراء لإسرائيل قائلا: ولكن الضغوط شديدة وإسرائيل تتجه إلى تجويع وقتل الشعب الفلسطيني.

حركة فتح غزة شهر رمضان فلسطين نتنياهو

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