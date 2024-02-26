"فتح": تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق مشروع ضمنته الشرعية الدولية

قال زيد تيم محلل سياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ مجمل ما تقدمت به المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية كان عبارة عن توضيح مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي جاثم على أرض فلسطين ويمارس كل أشكال تقطيع الأوصال في الضفة الغربية وعدم احترام القانون الدولي.

وأضاف "تيم"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير: "تم التركيز على عدم شرعية الاحتلال ويجب رحيله واحترام القانون الدولي، ولم أستغرب مرافعة جامعة الدول العربية وأنها جاءت قوية ومميزة، فقد قدمت الدول العربية باحترافية عالية جدا ما تقوم به إسرائيل من مجازر يندى لها جبين البشرية".

وتابع المسؤول في حركة فتح: "المرافعات استندت إلى قوانين وأعراف، ودول كثيرة تحدثت عن إسرائيل تحتل فلسطين منذ عام 1948 ولا تحترم القانون الدولي ولا تنسحب من الأراضي الفلسطينية، وطالبت ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو حق مشروع ضمنته الشرعية الدولية".

