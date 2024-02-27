اللواء سمير فرج يكشف ملامح خريطة وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

كشف اللواء سمير فرج تفاصيل ما حدث في اجتماعات باريس وقطر بشأن موقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستعرض اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، خريطة وقف إطلاق النار وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، والتي جاءت ملامحها كما يأتي..

إفراج حماس عن 40 رهينة مقابل 400 سجين فلسطيني.

زيادة عدد الشاحنات من المساعدات لقطاع غزة.

خروج القوات الإسرائيلية من المدن في غزة بالكامل.

السماح لأهالي غزة بالعودة للشمال.

خروج مروان وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات.

وبشأن اجتماعات قطر حول وقف إطلاق النار في غزة، واصل اللواء سمير فرج قائلا: حكومة الحرب الإسرائيلية اتجهت لقطر لمناقشة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة حول موقف غزة، معلقا: تم الاتفاق على هدنة طويلة بـ7 ملامح خلال الـ45 يوما المقبلين.



