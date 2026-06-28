بحماية شرطة الاحتلال.. 110 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم 110 مستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، في بيان، أن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، عبر التضييق عليهم، وإبعادهم عن المسجد، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحاماتهم.