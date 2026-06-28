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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: تعزيز التنسيق مع مجلس النواب لدعم سياسة مصر الخارجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، يوم الأحد ٢٨ يونيو، بالمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون والتنسيق الوثيق القائم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج ومجلس النواب، مشيداً بما أثمر عنه هذا التعاون خلال الفصل التشريعي من دعم للقضايا الوطنية وتعزيز للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 كما أعرب الوزير عبد العاطى عن الاعتزاز بما حققه المجلس من إنجازات تشريعية ورقابية أسهمت في دعم مصالح الدولة المصرية وتحقيق مستهدفاتها الوطنية، متمنيا دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على مواصلة التواصل المؤسسي مع مجلس النواب من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، لاستعراض تطورات السياسة الخارجية المصرية، وإحاطة  النواب بالجهود التي تبذلها الوزارة في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب جهودها القنصلية في رعاية المصريين بالخارج.

كما شدد الوزير عبد العاطى على أهمية استمرار التنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة، بما يدعم أولويات السياسة الخارجية المصرية، ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع التنمية الاقتصادية، فضلًا عن رعاية مصالح المصريين بالخارج، منوهاً بأهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية خلال المرحلة المقبلة من خلال تكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة، والتوسع في إنشاء جمعيات الصداقة البرلمانية مع مختلف الدول، بما يسهم في دعم أهداف السياسة الخارجية المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب وزارة الخارجية والتعاون الدولي

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