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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نمو الأرباح الصناعية بالصين بفضل الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء نموا متسارعا في الأرباح سجلته الشركات الصناعية الصينية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعا بتزايد الطلب على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومواد الطاقة الجديدة.

ووفقا للبيانات ، بلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.93 مليون دولار أمريكي) 3.14 تريليون يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير-مايو الماضيين، بزيادة 18.8 في المائة على أساس سنوي،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاحد.

وأظهرت البيانات تجاوز معدل النمو نسبة الـ18.2 في المائة المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 21.1 في المائة في شهر مايو الماضي وحده.

وأشارت إلى أن الإيرادات الصناعية نمت بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ما بين شهري يناير-أبريل الماضيين، وذلك بفضل استمرار قوة الإنتاج الصناعي وارتفاع أسعار المنتجين.

وأضافت أن قطاع تصنيع المعدات ظل محركا رئيسيا للنمو، إذ ارتفعت أرباح هذا القطاع بنسبة 14.1 في المائة خلال الفترة المذكورة، ليساهم بـ5.2 نقطة مئوية في إجمالي نمو الأرباح الصناعية.

وفي إطار هذا القطاع، سجلت صناعة الإلكترونيات قفزة هائلة في الأرباح بلغت 103.9 في المائة، لتساهم بنسبة 43.1 في المائة في إجمالي نمو الأرباح الصناعية، حيث أدى الازدهار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على منتجات الحوسبة والذاكرة المتطورة.

كما سجل قطاع تصنيع المواد الخام مكاسب قوية أيضا، حيث قفزت الأرباح بنسبة 83.1 في المائة، مساهمة بـ10.2 نقطة مئوية في إجمالي نمو الأرباح الصناعية.

وبفضل الطلب المتزايد من قطاعي الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي، ظلت أسعار النحاس والألمنيوم مرتفعة، ما دفع أرباح قطاع المعادن غير الحديدية للارتفاع بنسبة 117.1 في المائة. كما عادت صناعة معالجة النفط إلى الربحية، في حين شهد قطاع الكيماويات ارتفاعا في الأرباح بنسبة 71.6 في المائة.

وأظهرت البيانات أن قطاع التصنيع عالي التقنية حافظ على نمو مزدوج الرقم في الأرباح التي ارتفعت بنسبة 44.7 في المائة لتساهم بـ8.0 نقاط مئوية في إجمالي نمو الأرباح الصناعية.

وفي إطار هذا القطاع، سجلت صناعة تصنيع الأجهزة الإلكترونية الضوئية وتصنيع الأجهزة المنفصلة ارتفاعا في الأرباح بنسبتي 53.8 في المائة و40.6 في المائة على التوالي، في حين قفزت أرباح صناعة تصنيع المواد الإلكترونية المتخصصة بنسبة 665.4 في المائة.

واستمرت أعباء التكلفة التي تتحملها الشركات في الانخفاض، فمقابل كل 100 يوان من الإيرادات التشغيلية، تكبدت الشركات الصناعية تكاليف قدرها 84.95 يوان خلال فترة يناير-مايو الماضيين، بانخفاض 0.59 يوان على أساس سنوي، ما يمثل الشهر الخامس على التوالي من التراجع.

وأشارت البيانات إلى أن هامش الأرباح التشغيلية بلغ 5.56 في المائة، مسجلا ارتفاعا قدره 0.63 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، ومحققا بذلك أعلى مستوى له ضمن جميع الفترات التراكمية منذ عام 2024.

الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء الذكاء الاصطناعي الأرباح

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