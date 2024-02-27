قبل رمضان .. الولايات المتحدة تكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تركز الآن على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تهدف لتحقيق صفقة تبادل الأسري والتوصل إلى هدنة يجري فيها إعادة الرهائن.

وأشار ميلر إلى أن هناك اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة من الممكن أن يطبق في نهاية الأسبوع، لافتا إلى أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة قبل رمضان فسيمتد طيلة الشهر.

وقال: "نأمل أن توافق حماس على اتفاق بشأن المحتجزين، ونريد رؤية وقف لإطلاق النار لوقت كاف من أجل الإفراج عن جميع الرهائن".

وفي هذا الصدد، قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن عقد صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي قبل رمضان، أمر محتمل إلا أن هناك تعنت إسرائيلي.

كما أعلن حزب الله في لبنان أنه مستعد لوقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في حال التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة وعدم استهداف إسرائيل لبنان.

وبالمثل أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن أيضا، أنها مستهدة التوقف عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والاستجابة لمطالب حماس.