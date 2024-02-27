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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يرد على بايدن: 82% من الأميركيين يدعمون إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال أن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم العالمي لأن الكثير من الأبرياء قتلوا في غزة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو : "منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة سياسية هدفها كبح الضغوط الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة قبل وقتها، ومن ناحية أخرى، أيضا كسب دعم إسرائيل".

وأضاف: لقد حققنا نجاحا كبيرا في هذا المجال، لأنه اليوم يتم نشر استطلاع جامعة هارفارد هاريس في الولايات المتحدة، والذي يظهر أن 82% من الجمهور الأمريكي يؤيد إسرائيل".

وتابع: هذا يعني أن أربعة من كل خمسة مواطنين في الولايات المتحدة يؤيدون إسرائيل، إسرائيل وليس حماس، وهذا يمنحنا قوتين إضافيتين لمواصلة الحملة حتى النصر الكامل".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه إذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي مع الحكومة الحالية فإنها قد تفقد دعم العالم.

وأضاف"لقد حظيت إسرائيل بالدعم الأكثر انتشارا من الأغلبية المطلقة للدول، وإذا استمرت على هذا النحو، مع حكومتها المحافظة للغاية- بن جفير وآخرين فسوف تفقد الدعم من بقية العالم وهذا ليس في مصلحتها".

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