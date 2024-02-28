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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سعد: بقالي 3 سنين بحقق نجاح كبير عليا جدًا

صدى البلد

حل الفنان أحمد سعد ضيفًا على برنامج Abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وكشف أحمد سعد عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية .

وقال أحمد سعد بقالي 3 سنين بنجح نجاح كبير عليا جدًا.. وكل سنة بيحصل ليا حاجة غريبة الناس بتقولي السنة دي سنتك فبخاف .

وتابع، النجاح بالنسبالي أن كل الناس في الحياة يلقوا عندك حاجة يحبوها ليك سواء بقىطريقتك أو خفة دمك، والناس بتسمع أغنية إيه اليوم الحلو ده في شوارع باريس والفقراء والأغنياء وبتعمل أجواء حلوة ليهم.

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عددا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بهم صدارة التريند، وكانت آخر أغنياته " بعتذرلك" والتي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام و ياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد، وكذلك وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو .

وكان أحمد سعد قدم عدة حفلات ناجحةـ كان آخرها في دبي بالقرية العالمية وهو الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص. 

وتصدر أحمد سعد التريندـ الأسبوع الماضي-؛ بعد أن شارك في دعم الاقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار، وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير.

 

الإعلامي أنس بوخش الفنان بهاء سلطان الفنان أحمد سعد أنس بوخش

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