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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 31 شخصًا جراء انقلاب حافلة وسقوطها من جسر في مالي

مالي
مالي

لقي 31 شخصًا حتفهم بعد انقلاب حافلة وسقوطها من فوق جسر في مالي يوم الثلاثاء.

وحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كانت الحافلة في طريقها إلى بوركينا فاسو المجاورة قادمة من بلدة كينيبا المالية عندما انحرفت عن جسر يعبر نهر باجو.

وأصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين، بعضهم يعاني من إصابات خطيرة.

وقال مسؤولون محليون إن السبب المحتمل هو "فشل السائق في السيطرة على السيارة".

وقالت وزارة النقل في بيان إن "حافلة كانت تغادر بلدة كينيبا متوجهة إلى بوركينا فاسو انحرفت عن جسر. والسبب المحتمل هو أن السائق فقد السيطرة على السيارة".

وأضافت أن الضحايا بينهم ماليون ومواطنون من مناطق أخرى في غرب أفريقيا.

وتعد حوادث الطرق شائعة في مالي بسبب الحالة السيئة للعديد من الطرق والمركبات، فضلاً عن الحمولة الزائدة وسوء التنظيم في وسائل النقل العام.

مالي جسر انقلاب انقلاب حافلة بوركينا فاسو

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