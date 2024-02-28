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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قـ.تلى جيش الاحتلال إلى 582 عسكريا منذ بداية الحرب

يفتاح شاهار وإيتاي
يفتاح شاهار وإيتاي سيف

أفادت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 582 عسكريا في الحرب على غزة، منهم 242 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن الرائد يفتاح شاهار قائد سرية في لواء جفعاتي، والنقيب إيتاي سيف (24 عاما)، قائد فصيلة في الكتيبة، قُتلا في معارك في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الاثنين قُتلوا خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، في انفجار منزل محاصر، مشيرا إلى إصابة سبعة جنود آخرين بجروح خطيرة في الحادث.

ووفقا لقناة "كان العبرية" فأن السرية من لواء "جفعاتي" التي وقعت في كمين حي الزيتون وتعرضت لانفجار عبوة ناسفة هي نفسها التي تعرضت لإطلاق صاروخ مضاد للدروع في أول الحرب وقُتل 11 جنديا منها داخل مدرعة "النمر".

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