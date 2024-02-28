6 % زيادة سنويا قيمة الرسوم المقررة على السيارات في قانون المرور

حدد قانون المرور الذى أصدره مجلس النواب الحالى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قيمة زيادة الرسوم على السيارات ، حيث ينص قانون المرور على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير السيارات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

6 % سنويا

وطبقا لـ قانون المرور يزداد هذا الرسم سنويا على السيارات بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

الرسوم المقررة على السيارات فى قانون المرور

ويستعرض "صدى البلد" رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى لـ السيارات عند الترخيص فى قانون المرور:

ملاكي (بالسعة اللترية):

(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300

(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

(1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك

(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص

(200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات

(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام

(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة

(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس

(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

(300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7

(400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة

(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة

(500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة

(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

(100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة

(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

(600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.