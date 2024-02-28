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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قضية “فتاتي الأسانسير”.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

فتاتي الأسانسير
فتاتي الأسانسير

أثارت الواقعة الشهيرة إعلاميا بـ واقعة فتاتي الأسانسير جدلا كبيرا بين أوساط الشعب المصري ، حيث قام الرجلان بالهجوم على الطفلتين فور فتح باب المصعد ووضع أقمشة على وجههما ليفقدا الوعي في الحال.  


في سياق متصل ، تصدر اليوم محكمة جنح مدينة نصر،   حكمها على التشكيل العصابي المتهم في واقعة خطف فتاتين والشهيرة إعلاميا بـ واقعة فتاتي الأسانسير.

لا يفوتك ||

 

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بعد قليل| الحكم على المتهمين في واقعة فتاتي الأسانسير

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قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير


عقوبة الخطف في القانون

 

نصت المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


كما يعاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.


فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

 

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