عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمام المحكمة.. نهاد أبو القمصان تكشف مفاجآت بقضية فتاتي الأسانسير | صور

قضية فتاتي الاسانسير
قضية فتاتي الاسانسير

نظرت محكمة جنح مدينة نصر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بمحاولة خطف فتاتي الاسانسير في مدينة نصر، حيث استمعت المحكمة لمرافعة نهاد أبو القمصان محامية فتاتي الاسانسير.

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش سوهاج لـ 18 مارس

المرور تدفع بـ سيارات الإغاثة على الطرق

انفراد| تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية تكشف لغز خبيرة التجميل

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية خلية التجمع

تفاصيل جديدة بقضية فتاتي الاسانسير

وقدمت نهاد أبو القمصان خلال جلسة فتاتي الاسانسير حافظتين مستندات بهما فلاشة ورسائل تهديد ومحاضر تم حفظها من قبل، وقررت أمام المحكمة بأن الفتيات تعرضوا لمحاولة خطف من قبل في 2017 وحررت حينها والدة فتاتي الاسانسير محضرا إلا أنه اتحفظ وازاي ان والدة فتاتي الاسانسير يكون معاها واحدة ووالدهم ياخد التانية.

وخلال التحقيقات قالت والدة فتاتي الاسانسير اللي حصل إن أنا مطلقة من "أحمد.ا" ومخلفه منه بنتين جنى وحنين وإمبارح كنت في شغلي ولقيت تليفون من رقم غريب وواحدة معرفهاش بتكلمني بتقولي إن بنتي واقعة في الشارع قدام بيتي في عمارات مدينة نصر الجديدة وكانت متخدرة ورحت شفتها وسألتها اللي حصل قالت لي إن والدها جه ومعاه واحد متعرفوش وحطوا فوط تقريبًافيها بنج على وشهم عشان يخدرهم وشالهم هو واللي معاه وجري، وأنا ساعتها رحت فرغت كاميرات العمارة وشفت اللي حصل، ولقيت إن طليقي ومعاه فعلًا حد معرفهوش خدروا بناتي وشالوهم وجريوا، ولما نزلوا الشارع طليقي مقدرش يتحرك للشارع ببنتي جني ووقعت منه والناس اتلمت فسابها وجرى، واللي كان معاه وقف تاكسي وركب معبنتي حنين ومشي وطليقي مشي في عربية وأنا بعدها رحت القسم عملت محضر.

وقدمت والدة فتاتي الاسانسير خلال التحقيقات فلاشة بها مقطعا فيديو الأول مدته 3 دقائق و55 ثانية لكاميرا داخل مصعد، ويظهر بها طفلتان داخل المصعد، وببداية المقطع يفتح باب المصعد ويدخل منه رجلان الأول يبدو في العقد الرابع أو الخامس من العمر قمحي البشرة وذو لحية كثيفة وشعر يغلبه الصلع من الأمام ويرتدي نظارات طبية وطويل القامة متوسط البنية، ويرتدي ملابس عبارة عن بنطال أزرق وبلوفر متعدد الألوان، والرجل الثاني يبدو في العقد الثالث أو الرابع من العمر قمحي البشرة متوسط الطول والبنية ذو شعر أسود حليق الشارب واللحية ويرتدي ملابس لم تتبين بوضوح، ويقوم الرجلان بالهجوم على الطفلتين فور فتح باب المصعد ووضع أقمشة على أوجههم، فيما يبدو أن بها مادة تفقد الوعي، يظهر بالمقطع مقاومة الطفلتين للرجلين لبرهة ثم فقدهما الوعي، وعقب ذلك يحمل الرجلان الطفلتين ويجريان فور فتح باب المصعد.  أما المقطع الثاني فمدته 6 دقائق و40 ثانية ويظهر به شاشة بها 4 كاميرات مراقبة لمدخل وواجهة عقار.

ويظهر بها ذات الرجلين محل المقطع الأول وهما يحملان الطفلتين ويخرجان بهما من العقار، ويجري الرجل الثاني وتوقيف سيارة أجرة لا تظهر لوحاتها المعدنية والتحرك بها رفقة الطفلة، ويحاول الرجل الأول حمل الطفلة التي كانت رفقته، إلا أنها تسقط منه ثم يتوجه إليه بعض الأشخاص المارة بالشارع ويتحدثون معه فيترك الطفلة ويسير خارج نطاق ماتظهره الكاميرات، ثم تظهر الطفلة المتروكة بالدقيقة الأولى وخمسة وعشرين ثانية، وهي تفيق، ويساعدها الأشخاص الموجودون، وهذا ما تبين لنا من مشاهدة مقطعي الفيديو، وأشارت الأم عن بينات الرجلين إلى أن الأول هو طليقها واسمه أحمد ا، أما الرجل الثاني فهي لا تعرفه.

فتاتي الاسانسير جنح مدينة نصر محكمة جنح مدينة نصر نهاد أبو القمصان التحقيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

دعاء الإسراء والمعراج.. بـ7 كلمات يتولى الله أمورك ويفرج كربك فردده الليلة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش سوهاج لـ 18 مارس

المرور تدفع بـ سيارات الإغاثة على الطرق

انفراد| تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية تكشف لغز خبيرة التجميل

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية خلية التجمع

قرار قضائي عاجل في قضية خلية حدائق القبة

حالة المرور اليوم.. استقرار الحركة على الطرق الصحراوية والرئيسية

انفراد| نص تحريات الأمن الوطني في قضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج

انفراد| بالأسماء.. نص أمر إحالة 64 متهما في قضية تهريب العناصر الإرهابية

ترشيحاتنا

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

صحيفة عبرية: إطلاق سراح 5000 أسير فلسطيني ضمن الصفقة مع حماس

وزير العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المُخالفة خلال موسم الحج

تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة

بالأسماء.. قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مصابي العمليات الحربية والإرهابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

كيف أتجنب الطلاق للمرة الثانية؟

دخل السجن في عهد جمال عبدالناصر.. معلومات مثيرة عن الشاعر مجدي نجيب

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ