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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش سوهاج لـ 18 مارس

أرشيفية
أرشيفية

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز اصلاح بدر، تأجيل جلسات محاكمة 5 عناصر بـ " خلية داعش سوهاج ".. وهي القضية رقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة والتي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة..  لجلسة 18 مارس المقبل للإطلاع ولحضور المحامي الأصيل.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بالانضمام الي جماعة اسست على خلاف احكام القانون والدستور تهدف الي استهداف رجال الجيش والشرطة وهي جماعة داعش مع علمهم بأهدافها.

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