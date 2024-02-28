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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاناة الفلسطينيين تنقلب على الاحتلال.. التلوث والأمراض تفتك بجنود إسرائيل

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال


كشفت صحف عبرية عن أن ما أقدم عليه الاحتلال الصهيوني من حصار لأهالي غزة وقطع المياه النظيفة وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي انقلب عليه وعلى جنوده الذين يتواجدون في غزة.
 

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن التلوث البيئي والصحي الذي قام به الاحتلال في غزة أدى إلى مقتل جنوده في القطاع المحاصر.
 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن مقتل جنديين في غزة ضمن آخرين لم يكن بنار المقاومة بل بسبب الأمراض.
 

وذكرت أن مقتل جنديين  من ضمن 30  آخرين كان لإصابتهم بفطريات سامة.
وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بسبب الفطريات السامة والمرض إلى 3 أشخاص.

وسبق أن أصيب جندي بجروح خطيرة في أطرافه وظهرت على جسمه فطريات مقاومة للعلاج أدت إلى تلف كل أعضاء جسده ما قاد إلى مقتله.

 

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